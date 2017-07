Cs exige al edil tránsfuga que deje el acta

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Vicente, María del Mar Ramos, ha exigido al concejal Juan Manuel Marín que deje su acta de concejal, alegando su «falta de iniciativas». El edil pasó al grupo de no adscritos hace seis meses cuando entró por su pertenencia a Cs, formación que había abandonado. Ramos le recrimina que «viene a las comisiones remuneradas y no viene a las que no lo están». Y le acusa de no respetar el código ético que firmó cuando era miembro de Cs.