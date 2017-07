Terol critica que no se permita votar a la militancia del PP

El presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) del Partido Popular de Sant Joan, Daniel Terol, lamentó ayer que el PP provincial no permita que el 7 de julio vote la militancia para elegir a la nueva directiva de la agrupación local. Terol, cuya candidatura ha sido anulada debido a que nueve de las cuotas de afiliado de su lista se abonaron media hora más tarde del periodo habilitado para ello, manifestó ayer que «hay una gran indignación entre la militancia porque es la primera vez que no se llega a votar en Sant Joan».

Terol recordó que «otras veces se han acabado solucionando las deficiencias, pero en esta ocasión no, y es la primera vez que pasa esto, que no se puede votar. Ha sido un proceso duro, con mucho papeleo, en el que hemos trabajado contra el aparato. Habíamos conseguido un consenso entre todas las familias del PP de Sant Joan salvo la partidaria de Manuel Aracil, pero al final no van a dejar que la militancia se pronuncie en las urnas». Aracil volverá a ser nombrado presidente del PP de Sant Joan.