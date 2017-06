El PP anula la candidatura a la presidencia de Daniel Terol, rival del exalcalde Manuel Aracil

No ha podido ser. El popular Daniel Terol, responsable de las Nuevas Generaciones, se ha quedado fuera de las elecciones a la presidencia del Partido Popular de Sant Joan d'Alacant. El Consejo de Dirección del PP de la provincia de Alicante ha anulado la candidatura de Terol alegando que nueve de las cuotas de afiliado se han abonado media hora más tarde del periodo habilitado para ello. Según el Consejo, el pago se habría realizado a las 14.30 horas del 20 de junio, cuando la fecha y hora tope para ello se estableció a las 14.00 horas de dicho día.

Así, el exalcalde y actual presidente y portavoz municipal, Manuel Aracil, se queda solo en la carrera por alcanzar la presidencia de la organización y, ya sin rival, volverá a ser elegido como máximo representante de la formación local.

Por su parte, Daniel Terol ha denunciado que el proceso ha sido «bastante engorroso» y que el Consejo de Dirección le ha puesto un gran número de trabas para formalizar su candidatura. «Me da la sensación de que tienen miedo de que haya elecciones en Sant Joan y han querido evitarlas», explicó el responsable de las Nuevas Generaciones del PP.

Terol también quiso desmentir que las cuotas de afiliación no se hayan pagado dentro del plazo y aseguró que el problema ha sido que «el banco ha hecho el ingreso efectivo más tarde». Asimismo, el que fuera mano derecha y responsable del gabinete de prensa de Aracil en el anterior mandato denunció que el Consejo no le comunicó dicha incidencia dentro del periodo de alegaciones, por lo que no tuvieron oportunidad de solventarla. «Ha sido todo un engorro desde el principio», manifestó Daniel Terol.

El responsable de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Sant Joan, que contaba con 18 vocales en su lista y con el apoyo de una amplia mayoría de la militancia, declaró que va a «seguir trabajando para que el partido deje de estar cerrado a unos pocos». «Mi candidatura no tenía nada que ver con presentarme a la Alcaldía. Esa no era la intención. Solo quiero que en el partido se trabaje de forma más participativa, proactiva y transparente», declaró Daniel Terol.

Con todo, Terol ha optado por continuar luchando y ha presentado un recurso judicial para tratar de aclarar toda esta polémica: «Ya no podemos volver a presentarnos, pero si el juez nos da la razón puede ser que se impugne la votación».

Las elecciones para ostentar la presidencia del PP de Sant Joan estaban previstas para el 7 de julio. Ahora, sin otro oponente, Manuel Aracil revalidará su cargo.