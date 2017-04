Los ediles de Sí Se Puede defienden su gestión y denuncian la «derechización» del PSOE

David Navarro y Bienvenido Gómez, los dos concejales de Sí Se Puede expulsados por el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, del equipo de gobierno, se han defendido de las palabras del Partido Socialista que les acusó de paralizar la gestión municipal con su «inoperancia». Así, los dos ediles argumentaron que, desde enero de este año, su grupo ha sido el que más iniciativas ha elevado a los plenos (un total de siete) y la segunda formación que más puntos ha presentado en las Juntas de Gobierno (130), por detrás de Guanyar (151).



Para Navarro y Gómez, los argumentos presentados por los socialistas para expulsarlos del gobierno solo son excusas y añadía que sus movimientos responden a que Sí Se Puede es el principal rival político del PSOE. «El alcalde nos dijo que no era por nuestra gestión. Somos su enemigo electoral. Somos una piedra en su zapato y solo buscan las elecciones de 2019», explicó Navarro, quien además denunció la «derechización» del PSOE en San Vicente del Raspeig.



Según Navarro, el próximo movimiento de sus ex socios de gobierno será el de quedarse con Hacienda, área que es competencia del edil Alberto Beviá, de Guanyar.



Los dos concejales de Sí Se puede cuentan con el apoyo de Antonio Montiel, Secretario General de Podemos en la Comunidad Valenciana, quien manifestó que «la deslealtad de los socialistas en los equipos de gobierno municipales puede pasar factura al acuerdo del botánico». Asimismo, Montiel afirmó que «lo que ocurre en San Vicente es una política que detectamos está practicando el PSOE» en otros municipios como Pilar de la Horadada. «No ha habido razón política de peso para esta expulsión, la razón de inoperancia no existe. Soy testigo de cómo han trabajado», añadió.