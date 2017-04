El alcalde de San Vicente reestructura el gobierno y vuelve a confiar en Isalia Gutiérrez

El Partido Socialista asume las áreas de Recursos Humanos y Contratación.

Una semana después de que el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, expulsara a Sí Se Puede del equipo de Gobierno por «inoperancia», el primer edil ha llevado a cabo la reestructuración de las competencias de los concejales del ahora tripartito. Un reparto que ha sorprendido por la decisión del alcalde de volver a confiar en Isalia Gutiérrez, la edil de Compromís que fue cesada hace casi un año por perder la confianza de Villar acusada por los socialistas de adjudicar once contratos menores a un miembro de la ejecutiva de Alicante de su mismo partido.

Ahora, Gutiérrez pasará a gestionar las Concejalías de Transportes, Mantenimiento de Edificios y Alumbrado Público que antes dirigía el edil de Sí Se Puede Bienvenido Gómez. Asimismo, la edil de Compromís asume el área de Ocupación de Vía Pública, que formaba parte de las competencias de su compañero de partido Ramon Leyda.

El caso Psiconox, que supuso la retirada de la competencias de Sanidad en mayo de 2016 a Isalia Gutiérrez, finalizó tras la celebración de varias comisiones de investigación. En dichos consejos se llegó a la conclusión de que la concejal no había incurrido en irregularidades legales, «pero sí traspasó la línea de la ética política». Un año después, parece que el Partido Socialista ha olvidado la polémica que se extendió a los largo de dos meses y que debilitó las relaciones con Compromís y ha reforzado a sus aliados con la restitución de Gutiérrez.

Según el portavoz del PSOE, Manuel Martínez, esta nueva oportunidad que el alcalde le da a Isalia Gutiérrez se deriva de que «pese a la situación complicada por la que ha pasado -Gutiérrez- ha seguido trabajando por y para el equipo de gobierno». «No se le ha oído una mala palabra pública ni un ataque hacia sus compañeros, sino más bien lo contrario», añadió Martínez.

El portavoz socialista explicó que la concejal de Compromís cometió «un error puntual, que era legal pero éticamente reprobable por el que no sería justo tenerla apartada el tiempo que queda de legislatura». Y añadía Martínez que «hace un año de esto y ella lo ha llevado con mucha dignidad».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, insistió en hablar por boca de Isalia Gutiérrez al asegurar que él sería el único que valoraría la decisión del alcalde. Así, Leyda manifestó que su compañera tiene «un compromiso absoluto con San Vicente» y que «su reestructuración responde a la labor que ha realizado durante este año».



Otras competencias

Además de las áreas que ha asumido Isalia Gutiérrez, la expulsión de los dos ediles de Sí Se Puede del equipo de gobierno también dejó en el aire la gestión de las concejalías de Recursos Humanos, Contratación y Bienestar Social.

Manuel Martínez (Concejal del Presidencia) será el cuarto miembro del gobierno que estará al frente de la gestión de Recursos Humanos. Al igual que el área de Contratación, que pasa a estar dirigida por el socialista Jose Luis Lorenzo, también regidor de Deportes.

Asimismo, la Concejalía de Bienestar Social, antes gestionada por David Navarro de Sí Se Puede, ha pasado a ser competencia de la edil de Compromís Begoña Monllor, quien ya dirigía Educación, Sanidad y Consumo.

Por otra parte, en este nuevo reparto de competencias, Jesús Villar no ha tenido en cuenta a Guanyar, socios en el tripartito. Según el portavoz del PSOE, Manuel Martínez, el alcalde tomó la decisión de no contar con los cuatro ediles de la formación de izquierdas «después de escucharles decir que no querían asumir ninguna competencia más». «Se autodescartaron e hicimos una reunión con Compromís y nos mostraron todo su apoyo», añadió Martínez.