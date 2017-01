Se incorpora como no adscrito el edil que debía entrar a C's

San Vicente del Raspeig



San Vicente del Raspeig engorda la lista de los concejales no adscritos. El próximo miércoles en el pleno tomará posesión de su cargo el nuevo concejal, Juan Manuel Marín Muñoz, que sustituye al exportavoz de Ciudadanos, Serafín Serrano, que se dio de baja del partido a principios de diciembre. El edil que se incorpora lo hará directamente al grupo de no adscritos y no a las filas de Ciudadanos como sería lo que corresponde, puesto que dejó su militancia en la formación naranja el pasado mes de septiembre.

Marín acudió el pasado lunes a la Secretaría del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para presentar la documentación necesaria. Ya había aceptado recoger el acta de concejal que le corresponde por el número que ocupaba en la lista electoral. Marín confesaba ayer que tras la renuncia del exportavoz de C's Serafín Serrano, sabía que le tocaba a él incorporarse y que antes de tomar la decisión la ha meditado y consultado con su familia. Reconoce que a pesar de haberse apartado de Ciudadanos «el proyecto lo sigo compartiendo en parte, pero lo que hay que ver es que para llegar a él no es necesario pisotear como un rodillo a los demás. Y sólo hay que ver cuántos afiliados se han dado de baja del partido», analizaba.

Sobre cómo va a ser su papel en el Ayuntamiento, asegura tener muchas ideas. «Mi planteamiento es trabajar por y para los sanvicenteros en pro a la mayor calidad de vida y aprobar proyectos que puedan mejorar esa calidad de vida y las condiciones del municipio».

Marín tiene 52 años y su puesto como concejal es su primera experiencia política, pero no con la administración puesto que su trabajo es como funcionario de la Seguridad Social en Alicante; y advierte que también conoce la empresa privada, donde ha ejercido, y la docencia. Actualmente prepara también unas oposiciones a las que se presenta a finales de febrero. Asegura sentirse cómodo con el análisis presupuestario.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos queda ahora con dos concejales. Una vez que Marín tome posesión como edil la formación tiene cinco días para comunicar que no es miembro de este partido político, según explicaba ayer Alejandro Navarro. Por su parte, la portavoz, María del Mar Ramos, señala que a pesar de quedar en dos «el grupo queda bien y funcionando, ahora nos falta que Relaciones Institucionales decida a la persona que será el personal de apoyo».