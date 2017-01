Seguridad replica que la grúa atiende prioridades pero sí se recogen coches abandonados

San Vicente del Raspeig

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, María Isabel Martínez, asegura que aunque el servicio municipal de grúa actualmente en precario mientras no se licita el servicio atiende principalmente los servicios prioritarios, también se realiza la recogida de vehículos abandonados. La máxima representante del área replica de esta forma a la denuncia que han realizado fuentes de la propia Policía Local del municipio que critican que se están acumulando en las calles los vehículos que deberían retirarse y que con el contrato en vigor se hacía de forma habitual.

La edil de Seguridad manifiesta que el municipio no está desatendido a pesar de estar desde el mes de octubre sin contrato y advierte de que «en el caso de los vehículos abandonados, no se ha dado ninguna orden expresa de no retirarlos. Se prioriza la urgencia de las necesidades, pero eso no significa que no se retiren».