El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deja en la calle los vehículos abandonados para evitar los gastos de la grúa

El servicio municipal de grúa en San Vicente del Raspeig sigue funcionando de forma irregular al no tener contrato. Algunas actividades que con el contrato se realizaban de forma rutinaria, se están desarrollando con más lentitud o han dejado de hacerse. Fuentes policiales reconocen que se están acumulando en las calles los vehículos abandonados porque el Ayuntamiento de San Vicente tiene la consigna de no incrementar los gastos de la grúa y no llevar a cabo servicios que no sean estrictamente necesarios. El contrato de la grúa venció en agosto y desde entonces el servicio lo presta la misma empresa que anteriormente tenía adjudicada la actividad, pero ahora el cobro se realiza por cada salida. En el pliego de condiciones aparece como parte del servicio la retirada de los vehículos abandonados, algo que fuentes policiales afirman que no se está realizando para ahorrar y no engordar la factura.

Entre las implicaciones, el Ayuntamiento no cumple con la ley que obliga a la retirada y descontaminación de los vehículos abandonados. Como ejemplos, en el barrio del Tubo hay un ciclomotor desvencijado y lleno de telarañas aparcado en la calle; y también en la calle Martillo en el Polígono de Canastell lleva meses aparcado un coche con evidentes signos de abandono. En la calle Bronce también aparece otra furgoneta sin placas de matrícula.



También en los vados

Los dueños de los vados tampoco corren mejor suerte puesto que en algunos casos se alarga más de lo normal la intervención para retirar vehículos aparcados en vados y en muchos casos una vez que se moviliza la grúa el problema ya ha desaparecido.

La concejal aseguró en el pleno de noviembre que había pedido presupuesto a cuatro empresas de grúas para poder realizar el servicio mientras se tramita el contrato. Pero por el momento no hay visos de contar con ellos. La concejal de Seguridad, Maribel Martínez, explica que finalmente se han quedado en tres las empresas que van a presentar una propuesta económica para realizar el servicio mientras se tramita su licitación y señala que según la información que le facilita el jefe de la Policía Local, «se va a presentar en breve». Sólo en noviembre la grúa facturó 12.856 euros, realizó 137 arrastres y llevó 97 coches al depósito.

El origen del problema radica en la ausencia de un contrato que sigue sin tener visos de solución puesto que de nuevo ha vuelto a devolverse a la Concejalía el pliego de condiciones. Es la tercera vez que los servicios técnicos municipales rechazan el documento esencial para poder sacar a licitación el servicio, que estaba previsto que pudiera adjudicarse en mayo, en esta ocasión ha sido la Secretaría la que ha puesto reparos y pide que se corrijan errores técnicos. Ello supone que hasta que no se resuelvan las pegas técnicas no puede iniciarse el trámite.

Por su parte, el grupo municipal popular advierte de que «no se presta el servicio en las mismas condiciones y llegará un punto en el que se vulnere la ley de contratos».