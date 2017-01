Una promotora proyecta un hotel y mil apartamentos para gays en la Coveta Fumà

Una promotora con capital británico e estadounidense proyecta levantar en la Coveta Fumà un millar de apartamentos y un hotel de lujo, orientado al público homosexual. El alcalde Benjamí Soler confirmó ayer que el mes pasado la empresa mantuvo una reunión con el equipo de gobierno en la que manifestó su gran interés en levantar una gran urbanización y un establecimiento hotelero en Las Lomas, a caballo entre l'Amerador y Coveta, una zona de expansión cercana al litoral donde desde hace décadas está permitido edificar pero que hasta ahora no se ha desarrollado. Y también pidió al Consistorio su colaboración y se implicará para agilizar su tramitación.

La intención de esta mercantil, que aún no ha presentado formalmente ningún escrito ni propuesta ante el Ayuntamiento de El Campello, es invertir 150 millones de euros en este ambicioso proyecto, al que el cuatripartito es en un principio receptivo.

Además, al tratarse de suelo urbanizable programado y no estar afectado por la reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, la actuación sería urbanísticamente viable, dentro del Plan Parcial Las Lomas, y no requeriría de modificaciones de planeamiento, aunque desde el Consistorio aún no se tenía claro cuál tendría que ser la tramitación.

Aunque se tienen pocos detalles de la actuación, al parecer la promotora tendría intenciones de iniciar las obras a finales de año. Desde la oposición manifestaron ayer cautela respecto a este proyecto, del que han tenido noticias por la prensa, y aguardan a tener detalles para valorarlo, según explicaron desde el PP.

La actuación abarca una superficie de unos 800.000 m2 y no se vería afectada por el reciente plan de protección de la costa Pativel impulsado por la Generalitat. Al parecer, la promotora ya habría comprado la mayor parte de los terrenos para desarrollar el proyecto. El alcalde manifestó ayer que «el proyecto creo que es bueno para el pueblo», aunque aún es pronto para saber si va a cuajar esta ambiciosa propuesta.