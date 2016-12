Denuncian irregularidades en la contratación del personal de un taller de empleo en San Vicente

La contratación del personal de la sexta edición del taller de empleo «Direct» de San Vicente del Raspeig se ha visto salpicada por la polémica. Varias personas han denunciado que el Ayuntamiento ha incurrido en una serie de irregularidades en el proceso de selección de la persona que se encargará de realizar las tareas de auxiliar administrativo.

Los afectados, que han sido excluidos del proceso sin conocer las razones, denuncian que el Consistorio se ha saltado el procedimiento al no haber hecho pública la lista de las personas que han sido descartadas tras haber presentado la documentación requerida.

Asimismo, manifiestan que no se ha publicado la cifra de baremación de corte, por lo que no saben si han conseguido obtener o no los puntos necesarios para formar parte del proceso de selección. «No sabemos los puntos, no sabemos si hemos llegado a estar dentro ni los criterios que se han seguido», comentó una de las afectadas, que no quiso dar su nombre. «Tenemos derecho a saber por qué no estamos en el listado de admitidos», añadió.

Los demandantes de empleo también denuncian que el Ayuntamiento no ha abierto un plazo para poder reclamar en el caso en el que se haya producido algún error en la entrega de la documentación.

Por otra parte, los sanvicenteros excluidos del proceso de selección aseguran que los trabajadores municipales encargados de recoger las solicitudes a auxiliar administrativo no les permitieron presentar sus titulaciones universitarias para que fueran baremadas, cuando en las bases de la convocatoria se especifica que se admiten los títulos iguales o superiores al graduado escolar, bachillerato y formación profesional. «Me han excluido por presentar una licenciatura. Es una cosa absurda porque si tengo una titulación universitaria se supone que tengo el graduado», declaró la demandante de empleo.

Por último, los afectados manifiestan que en las bases no se especifica la baremación que el Ayuntamiento aplica en lo correspondiente al apartado «otros méritos», por lo que los solicitantes desconocen qué cursos de formación pueden presentar. «Me repatea todo este tema por lo mal que lo han hecho», comentó la denunciante, quien además considera que «como el Ayuntamiento quiere empezar el taller el día 30, lo han hecho todo deprisa y corriendo. Entiendo que todo el proceso es nulo de pleno derecho», añadió.

En el último pleno, el PP de San Vicente recogió algunas de estas quejas y solicitó explicaciones a la edil del área, Asunción París, quien reconoció haber recibido varias reclamaciones.