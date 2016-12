El PP denuncia que las entidades culturales aún no han cobrado las ayudas municipales

El Partido Popular de San Vicente del Raspeig ha denunciado que las asociaciones culturales del municipio aún no han cobrado las subvenciones correspondientes al año 2016 que otorga la Concejalía de Cultura.

La concesión de las ayudas se aprobó en la Junta de Gobierno Local que se celebró el pasado 17 de noviembre, tras un largo periodo de espera por parte de las organizaciones y un considerable retraso que el edil del área, Ramon Leyda, atribuyó a fallos informáticos y burocráticos.

Así, a falta de una semana para acabar el año, el grupo popular lamentó que las entidades culturales todavía estén a la espera de recibir, al menos, la primera parte de dicha ayuda.

Por su parte, Ramon Leyda, tras una pregunta del concejal del PP Saturnino Álvarez en la última sesión plenaria, aseguró que no existe ningún problema administrativo y que el decreto para abonar el 60% del pago a las organizaciones lo firmó hace unos días. «Espero que los puedan percibir, aunque en este Ayuntamiento nunca se sabe si sí o si no, es un expediente X todo», manifestó. El Partido Popular lamentó que «el edil de Cultura haga un balance triunfalista de su gestión cuando las asociaciones siguen sin cobrar las subvenciones y cuando aún no se ha constituido el Consejo Municipal de Cultura, a pesar de que lleva un año y medio al frente de la Concejalía».