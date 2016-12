Campaña contra los juguetes sexistas

«La imaginación de tus hijos no tiene límites. ¿Se los pondrías tú?». Este es el lema de la campaña que ha iniciado el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para promover la compra de juguetes no sexistas. La Concejalía de Bienestar Social, Integridad e Igualdad ha publicado en la web municipal un decálogo con consejos para acertar en la elección de un juguete sin caer en estereotipos y no encasillar a los niños en papeles determinados. s. i.