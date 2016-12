Busot aprueba las cuentas de 2017 con toda la oposición en contra

La localidad de Busot ya cuenta con presupuestos para el próximo año. Las cuentas fueron aprobadas ayer en un pleno extraordinario con los votos a favor del Partido Popular y en contra de los cinco concejales que forman parte de la oposición.

El alcalde del municipio, Alejandro Morant, destacó que «por primera vez en su historia los presupuestos cuentan con un superávit inicial de 575.000 euros» y que se trata de una cuentas basadas «en el control del gasto público y la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal».

La partida dedicada a los gastos asciende a un total de 3.078.200 euros, lo que supone un aumento de 190.900 euros con respecto a 2016. Asimismo, en 2017 se producirá un aumento de 766.645 euros en la partida dedicada a los ingresos, que asciende a un total de 3.653.945.

Según el Partido Popular, el aumento de ingresos viene motivado por el proceso de regularización catastral del pasado año en el que se detectaron más de mil omisiones que no tributaban a las arcas municipales y que se estima que supondrá para el Ayuntamiento una retribución extra de 650.000 euros. Asimismo, el equipo de gobierno contempla un incremento de más de 35.000 euros por el aumento de las visitas a las Cuevas del Canelobre, el principal enclave turístico de Busot por el que se ingresan más de 300.000 euros anuales.

En cuanto a los gastos, las partidas relacionadas con el área de Bienestar Social pasan de 15.000 euros a 25.000 euros. Además, el PP apostará por el deporte con la creación de una partida de 7.000 euros destinada a conceder ayudas deportivas.

Las cuentas de 2017 también contemplan un plan dotado con 20.000 euros para la rehabilitación de fachadas dentro del casco urbano, la implantación de alcantarillado en las calles Llebeig y Gregal en la urbanización Llano de los Pastores, la adecuación del acceso al Castillo para hacerlo visitable y la mejora de las escaleras de las Cuevas del Canelobre.

Críticas

La oposición en bloque votó en contra de las cuentas municipales de 2017 y denunció que no se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborarlos. Asimismo, tanto el PSOE, como Izquierda Unida y los dos ediles no adscritos volvieron a criticar la subida del salario de los concejales de Morant en algo más de 5.500 euros anuales. La tensión fue más que evidente en el pleno de ayer, en el que Vicente Morant, concejal no adscrito llamó «chulo» varias veces al alcalde.