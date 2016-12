Ramón Fuentes, cien años de historia de San Vicente

Ramón es un hombre afable, familiar y con una memoria prodigiosa capaz de recordar todo un siglo de vida. Nacido en la partida de La Cañada del Fenollar, a los pocos meses de vida se trasladó con su familia a vivir a San Vicente del Raspeig donde han transcurrido sus cien años. En su cumpleaños centenario ha estado rodeado de toda su familia, amigos y vecinos, y ha contado con una visita especial, la del alcalde Jesús Villar, que quiso acompañarle en el momento de soplar las velas, junto a su hermano nonagenario. "He tenido la oportunidad de felicitar a varias sanvicenteras centenarias, todas mujeres," ha explicado el alcalde a Ramón, "pero usted es el primer varón de San Vicente a quien tengo la oportunidad de felicitar por sus cien años". Durante la celebración familiar, Ramón no ha dejado de contarle al alcalde anécdotas de su vida, desde cuando de joven transportaba postes de luz con una carreta, de San Vicente a Monforte, hasta su vida de pastor. Su hija, María Fuentes, ha contado divertida que "toda la vida ha sido pastor y no soporta la leche".

El sanvicentero centenario tiene dos hijos, tres nietos y una biznieta y conserva la mirada inquieta. Las velas las ha apagado de un enérgico soplido rodeado de toda su familia y amigos.